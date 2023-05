Echo: la serie Marvel svelerà le origini di Maya Lopez e l'addestramento con Kingpin?

Dopo le piccole rivelazioni contenute in Hawkeye, sembra che nel corso degli episodi di Echo scopriremo più dettagli circa il passato di Maya Lopez, interpretata come sempre da Alaqua Cox. Non solo, sarà approfondito il suo rapporto con Wilson Fisk / Kingpin, e il modo in cui quest'ultimo l'avrebbe trasformata in un'arma letale efficacissima.

Secondo un tweet di CanWeGetSomeToast, Echo "mostrerà l'ascesa di Maya come leader della Tracksuit Mafia [introdotta nella serie limitata di Disney+, Hawkeye] attraverso dei flashback, venendo addestrata personalmente da Fisk durante le cene che si tenevano in famiglia la domenica", con il tweet che include una GIF dei due presa da Hawkeye.

Sebbene questo potenziale punto della trama non abbia ancora ricevuto conferme sulla sua validità, l'indiscrezione si ricollega a una notizia del 2022, che sosteneva che lo show avrebbe avuto dei flashback sul passato di Maya. I flashback in questione includono il periodo trascorso dalla protagonista con Fisk.

Oltre a Kingpin, il produttore Stephen Broussard ha parlato del tono unico che Echo porterà nel Marvel Cinematic Universe, paragonandolo Licantropus. "Avrà un tono molto diverso", ha detto Broussard. "Non voglio svelare troppo perché non ci sono molti prodotti simili là fuori, ma si percepisce quanto sia molto radicato, molto spirituale in modi che sembrano nuovi per noi". [La protagonista Alaqua Cox che interpreta Maya] è incredibilmente convincente. Mi è difficile pensare a qualcosa di simile al di fuori dell'ambito più ampio del MCU, per non parlare di quello che abbiamo fatto qui. Quindi rimanete sintonizzati su questa roba davvero forte".

I Marvel Studios hanno recentemente annunciato la data d'uscita di Echo su Disney+. Per la prima volta nella storia dei Marvel Studios, tutti gli episodi saranno disponibili in un'unica soluzione.

In una recente indiscrezioni, infine, uno scooper aveva rivelato che prima delle riprese aggiuntive, Kevin Feige pensava che Echo fosse un disastro.

Non ci rimane che attenderne l'uscita in streaming per vederla con i nostri occhi.