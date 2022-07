Echo, la serie MCU getterà le basi per il ritorno di Jessica Jones?

Se dovessero essere confermate le voci che stanno circolando in queste ore sul web, la prossima serie del Marvel Cinematic Universe, Echo, getterà le basi per il grande ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones. Secondo James Clement (The Weekly Planet), Daredevil sarà alla ricerca proprio di Jessica Jones.

Potrebbero esserci diverse novità inserite nello show spin-off di Hawkeye. Oltre al possibile deciso cambio di rotta nella narrazione di Kingpin (Vincent D'Onofrio), anche Jessica Jones potrebbe essere un nome conosciuto che farà parte dello show. Scoprite i rumor su Echo che riguardano anche Kingpin.



Tuttavia Clement specifica che nonostante la partecipazione di Jessica Jones debba ritenersi quasi certa, è possibile che Krysten Ritter non appaia fisicamente nello show e non è detto che Echo mantenga la continuity di Daredevil e Jessica Jones.



"Si stanno ponendo le basi per riportare Ritter... Non necessariamente in questa serie. Non so, in termini di continuity, se sarà la stessa della serie con Charlie Cox [Daredevil], anche se ovviamente l'abbiamo visto in Spider-Man [...]" ha dichiarato Clement.



La serie Jessica Jones debuttò nel 2015 su Netflix e si è imposta come una delle serie di punta della piattaforma legate all'universo Marvel, così come Daredevil con Charlie Cox. I due personaggi sono comparsi anche nella miniserie crossover del 2017, The Defenders. Krysten Ritter ha recitato anche nella seconda e nella terza stagione di Jessica Jones prima dell'inaspettata e prematura chiusura.



Nel frattempo potete scoprire il logo ufficiale di Echo, che sarà interpretata da Alaqua Cox, co-star in Hawkeye.