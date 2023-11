Echo, primo sguardo al costume di Maya Lopez: sarà totalmente diverso dai fumetti

Dopo la conferma ufficiale che i Marvel Studios cambieranno i poteri di Maya Lopez nella serie tv Echo rispetto ai fumetti Marvel Comics, in queste ore è emersa anche la prima foto del nuovo costume della protagonista del nuovo progetto Disney+.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il costume di Echo nel Marvel Cinematic Universe sarà totalmente diverso rispetto a quello dei fumetti Marvel, ed è stato evidentemente pensato per rendere rendere omaggio al background da nativa americana della protagonista Maya Lopez, con un design che sembrerebbe trarre ispirazione dalla cultura indiana.

Secondo le indiscrezioni, infatti, in Echo Maya avrà dei poteri legati al suo retaggio da nativa, con il regista della serie Sydney Freeland che ha recentemente confermato che la versione del MCU della antieroina non avrà le stesse abilità dei fumetti: "Il suo potere nei fumetti è che può copiare qualsiasi cosa veda, è una roba un po' noiosa. Dirò solo che nella serie tv non sarà questo il suo potere". La decisione di cambiare il costume e i poteri di Maya Lopez nel MCU potrebbe essere legata al fatto che la saga di Kevin Feige ha già introdotto un personaggio con l'abilità di copiare alla perfezione i movimenti dei suoi avversari, ovvero la villain di Black Widow Taskmaster, che prossimamente tornerà nel film Thunderbolts.

Echo uscirà il 10 gennaio 2024, con tutti i 5 episodi disponibili. Lo farà in esclusiva su Disney+ e sotto la nuova etichetta Marvel Spotlight, dedicata ai titoli più realistici del MCU.