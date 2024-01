Echo, primo sguardo a Maya Lopez in costume da 'supereroe' per la serie Marvel

Mancano pochi giorni alla distribuzione su Disney+ della nuova miniserie del Marvel Cinematic Universe, Echo, con protagonista Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Sui social è stata pubblicata una nuova clip che mostra la protagonista indossare il costume da 'supereroe' che vedremo nello show televisivo del franchise.

Si tratta di un costume maggiormente sofisticato rispetto ai tradizionali costumi in spandex dei supereroi. Online è stato distribuito anche un nuovo spot tv che trovate in calce alla news.



Un account su X ha spiegato le modifiche al costume di Echo:"Il vestito da eroina di Maya Lopez in Echo era originariamente un vestito da powwow [raduno di Nativi americani] che apparteneva alla madre di Maya. È stato modificato da Chula, la nonna di Maya, per diventare un indumento da guerra. Ogni decorazione e simbolo si riferisce alla loro cultura, lingua e famiglia".

Echo dovrebbe essere una miniserie autoconclusiva e potrebbe preparare il terreno a Daredevil: Born Again, che rappresenterà il ritorno definitivo del personaggio dopo la cancellazione della serie su Netflix e le varie apparizioni in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk: Attorney at Law.



Ieri vi abbiamo mostrato un nuovo video di Daredevil in azione nella miniserie con protagonista Alaqua Cox. Nello show recitano anche Vincent D'Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk/Kingpin e Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil, ruolo già interpretato nella serie su Netflix.



Su Everyeye è disponibile il nostro approfondimento su Echo, in attesa di scoprire cosa riserverà la serie in arrivo il 10 gennaio.