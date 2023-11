Echo, nuovo sguardo alla prima serie tv MCU vietata ai minori

Echo sarà la prossima serie tv live-action del Marvel Cinematic Universe in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, e in queste ore grazie ad Empire Magazine è stata pubblicata una nuova foto dedicata a Maya Lopez, l'antieroina protagonista interpretata da Alaqua Cox.

Nell'immagine, che potete trovare nel post disponibile in calce all'articolo, la supereroina Echo viene vista in sella ad una moto in una strada fuori città, probabilmente già diretta a casa dopo aver lasciato New York City in seguito agli eventi della mini-serie tv Occhio di Falco, durante la quale il personaggio di Maya Lopez ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe.

"I bisogni della storia hanno dettato il nostro approccio", ha spiegato il regista Sydney Freeland. "Lasciandoci alle spalle Occhio di Falco, Maya oggi è una villain, quindi dal punto di vista del tono volevamo appoggiarci a quello. Adoro il Daredevil di Netflix. È fantastico. Nella nostra serie volevamo mostrare con grande fermezza che queste persone sanguinano, muoiono, vengono uccise e ci sono conseguenze reali. Non è in gioco il destino dell'universo, ma forse la propria anima si."

Ricordiamo che Echo sarà la prima serie MCU vietata ai minori e uscirà sotto il marchio della nuova etichetta Marvel Spotlight. Sarà anche la prima serie tv Marvel ad usare il modello binge-watching, con tutti e cinque gli episodi della serie che saranno disponibili su Disney+ dal 10 gennaio 2024.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Echo.