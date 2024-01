Echo, spiegazione dei nuovi poteri di Maya: parla Alaqua Cox

Il 2024 dei Marvel Studios partirà immediatamente in meno di una settimana con il debutto di tutta la prima stagione di Echo in un'unica soluzione su Disney+, così i fan del Marvel Cinematic Universe potranno sperimentare per la prima volta il binge-watching. Tuttavia, quella che vedremo sarà una Maya Lopez diversa, con poteri del tutto unici.

Il nuovo show vedrà il ritorno di Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez/Echo, personaggio introdotto per la prima volta nel MCU in Hawkeye nel 2021. Il regista e produttore esecutivo di Echo, Sydney Freeland, ha precedentemente confermato che il personaggio non avrà gli stessi poteri dei fumetti. In una recente intervista, Cox ha parlato dei nuovi poteri che la differenzieranno dalle pagine a fumetti.

"Ovviamente avrà un potere diverso dai fumetti", ha esordito Cox. "E sono davvero orgogliosa di avere un regista indigeno e persone indigene anche dietro la macchina da presa, per poter contribuire a rendere il potere del supereroe culturalmente accurato e rappresentato, e si tratta di un superpotere decisamente diverso da quello che siamo abituati a vedere. Sono quindi orgogliosa di questo e penso che sarà davvero unico e speciale per il pubblico".

Ma Echo sarà la villain della sua stessa serie? "Bisogna tenere presente che è una cattiva, questo è chiaro per chiunque abbia visto Hawkeye", ha spiegato Freeland. "È una villain. E quindi, dal punto di vista del tono dello show, abbiamo voluto puntare su questo aspetto. Penso che parlando con i dirigenti del nostro approccio, quando abbiamo costruito lo stile visivo della serie, è stato come dire: 'Oh sì, fate attenzione a questo aspetto, su questo si poggerà tutta la narrazione'".

Nel 2021, Hawkeye si è concentrato sul rapporto di Maya con suo "zio", Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio). Il Kingpin di D'Onofrio è stato introdotto per la prima volta nella serie Daredevil di Netflix insieme al Matt Murdock/Daredevil di Charlie Cox. È stato confermato che entrambi gli attori appariranno in Echo prima del loro reboot, Daredevil: Born Again, che di recente ha subito alcuni cambiamenti. Tuttavia, in Echo ci saranno altri cameo, alcuni provenienti anche dai film Marvel, oltre che dai precedenti show tv.

I 10 episodi di Echo debutteranno il 10 gennaio prossimo su Disney+.