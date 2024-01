Echo, spiegazione e riassunto del finale e della scena post credit

Echo si presenta come una sorta di outsider per quanto riguarda tanto il Marvel Cinematic Universe quanto Disney+: se per il franchise la serie rappresenta il primo prodotto Marvel Spotlight, infatti, per la piattaforma si tratta di uno dei pochi show presentati tutti d'un colpo, rinunciando alla cadenza settimanale. Ciò vuol dire una sola cosa...

Sì, possiamo già scoprire il finale di Echo! Per una volta non ci toccherà pazientare come in occasione delle varie WandaVision e Loki, per cui eccoci qui puntuali per il solito recap: come finisce la serie con Alaqua Cox, dunque, e quali implicazioni potrebbe avere questo finale sul futuro dell'MCU?

Gli ultimi istanti di Echo sono prima di tutto incentrati sul rapporto tra Maya e Wilson Fisk, ma anche sul passato di quest'ultimo: ormai consapevole dei suoi poteri, la nostra riesce ad "esorcizzare" Kingpin, guarendolo dal suo dolore e dalla sua rabbia. La serie ci mostra, tramite alcuni flashback, come grazie ai poteri di Maya il nostro Wilson si trovi a viaggiare nei suoi ricordi, rivelandoci il suo tragico passato (ci viene mostrato il momento in cui il futuro Kingpin uccise suo padre) e strizzando l'occhio anche alla Daredevil di Netflix (qualcuno avrà sicuramente riconosciuto il quadro che Wilson fissa in uno dei suoi ricordi).

La serie ci lascia dunque con Maya e Fisk ormai maturati e pronti ad abbracciare una diversa consapevolezza di sé stessi, come ci mostra anche la scena post-credit durante la quale vediamo il personaggio di Vincent D'Onofrio interessarsi in maniera sospetta alle news che parlano della necessità di un nuovo candidato per le elezioni a sindaco di New York. Uno spunto per Daredevil: Born Again? A pensar male si fa peccato, ma spesso...