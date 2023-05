Echo, la star Marvel Alaqua Cox ha annunciato ai fan di essere incinta!

Mentre non sappiamo ancora con precisione quando uscirà la nuova serie su Echo per i Marvel Studios, l'interprete del personaggio Alaqua Cox ha sorpreso tutti i suoi fan proprio nel giorno della festa internazionale della mamma per annunciare a tutti di essere incinta e di aspettare un bambino dal suo attuale fidanzato. Date un'occhiata al post.

Nel suo post, l'attrice ha scritto: "Il miglior regalo possibile per la festa della mamma, non vediamo l'ora di conoscerti, piccolo". In questo modo, Cox ha anche confermato che il nascituro sarà un maschio, dato che i due stanno reggendo dei dolcetti colorati di azzurro.

La Cox ha esordito nel ruolo di Maya Lopez/Echo in Marvel's Hawkeye nel 2021, e il personaggio farà ritorno in una serie tutta sua che dovrebbe approdare in streaming alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo. Le riprese principali di Echo sono terminate da un po' di tempo, anche se non sono state rese note altre informazioni sullo stato del progetto, né abbiamo avuto un trailer o altro materiale promozionale ufficiale dei Marvel Studios.

"È pazzesco che dopo Hawkeye sia arrivata una serie tutta mia. È stato il mio primo ruolo da attrice, in assoluto", ha detto la Cox quando le è stato chiesto del suo ruolo nel MCU e di come sia arrivata a ottenerlo. "Non so perché mi abbiano dato questa opportunità, ma sono solo grata. Sono entusiasta del sostegno e di poter difendere la comunità dei sordi. Vogliamo avere questa uguaglianza e coinvolgere più persone. Sono così grata per tutte le opportunità che mi sono state date".

L'attrice ha aggiunto: "È pazzesco quanto sia già cambiata la mia vita, perché avevo abbandonato l'università. Lavoravo in una fabbrica. Sono così entusiasta di mostrare alla gente chi sono e cosa posso fare, cosa può fare chiunque".

Secondo il produttore di Echo, Stephen Broussard, la serie sarà una delle opere meno fantasy e più concrete della Marvel.

"[La produzione di 'Echo'] sta andando bene. È molto diversa dal solito. Se prendiamo Licantropus e la paragoniamo a Echo, è sconvolgente quanto sia diversa. Si tratta proprio del tipo di tono. Non voglio dire troppo perché la rovinerei, ma è molto radicata, molto spirituale in modi che vi sembreranno nuovi", ha spiegato. "Alaqua come protagonista è incredibilmente convincente. Mi è difficile pensare a qualcosa di simile al di fuori dell'ambito più ampio del MCU, per non parlare di quello che abbiamo fatto qui. Quindi rimanete sintonizzati su questa cosa davvero bella".