Echo farà la storia del MCU: 2 innovative prime volte per la serie Marvel Studios

Grazie all'istituzione della nuova etichetta Marvel Spotlight, dedicata ai titoli più maturi e realisti del Marvel Cinematic Universe, la prossima serie tv della saga Echo avrà la possibilità di stabilire due importanti record per la saga creata da Kevin Feige.

Come ci ha ufficialmente confermato Disney in queste ore, infatti, tutti e cinque gli episodi di Echo saranno disponibili in streaming il 10 gennaio, segnando così la prima volta in cui una serie targata Marvel Studios debutterà con tutti gli episodi disponibili contemporaneamente al momento del lancio: un possibile modello binge-watching per questa nuova serie del MCU era già stato anticipato negli scorsi mesi dai principali insider del settore, che dunque confermano ancora una volta la genuinità della proprie fonti. Inoltre, è stato confermato che Echo sarà distribuita con il bollino TV-MA, l'equivalente televisivo del rated-r cinematografico, il che farà della serie il primo titolo MCU vietato ai minori: l'unico altro titolo Marvel Studios vietato ai minori di cui si ha notizia attualmente è Deadpool 3, che però uscirà nel 2024. Inoltre, è probabile che anche Daredevil: Born Again potrà godere della libertà offerta dal bollino TV-MA, con entrambe le serie che saranno molto simili agli show Netflix per quanto riguarda il tono e le atmosfere.

Gli episodi di Echo sono stati diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre e Sydney Freeland.

