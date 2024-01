Echo, gli straordinari di Alaqua Cox: 'Ho imparato coreografie in 5 minuti'

Dopo aver parlato del possibile futuro di Echo nel MCU, Alaqua Cox fa alcune rivelazioni sul tipo di lavoro richiesto dalle numerose scene d'azioni presenti nella serie.

Cox ha dovuto fare molto stunt training per la serie: "Imparare la nuova coreografia. Amo imparare la coreografia. Non all'ultimo minuto però, poco prima di iniziare a girare. È successo qualche volta. Mi dicevano "Dobbiamo cambiare la coreografia. Questa avrà un aspetto migliore. Ma era da imparare in giornata...e allora rispondevo "Proprio ora? In cinque minuti? Stiamo per girare la scena". E loro mi dicevano "No, dobbiamo farlo adesso". Così ho dovuto imparare alcune coreografie all'ultimo minuto. Direi che questa è stata la parte più difficile" ha risposto l'attrice quando le è stato chiesto quale fosse l'aspetto più arduo del lavoro di stunt. L'attrice ha parlato anche delle scene girate con Vincent D'Onofrio e delle difficoltà incontrate nel girare dei momenti così intensi con un personaggio che non utilizza la lingua dei segni.

Echo ha fatto il suo debutto sia su Disney+ che su Hulu il 9 gennaio: è la storia di Maya Lopez, le cui conseguenze del comportamento spietato avuto a New York City la raggiungeranno nella sua città di origine. Dovrà affrontare il passato, riconnettersi con le sue origini Native Americane e accogliere il significato di famiglia e di comunità se vuole anche solo sperare di andare avanti. Nel cast oltre a Cox nei panni della protagonista troviamo Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk), Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil). Altri attori presenti sono Chaskee Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene e Zahn McClarnon. Qui trovate la nostra recensione di Echo.