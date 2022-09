Echo, svelata la trama: Kingpin sarà il villain principale?

Fra i tanti titoli in sviluppo per il piccolo schermo del MCU presentati al D23, Echo non ha però ricevuto tutti gli aggiornamenti che ci si aspettavano. È pur vero che la serie è ancora in produzione, ma la protagonista Alaqua Cox ha potuto finalmente anticipare la trama. Dovrà scappare da Wilson Fisk dopo QUEL finale?

Molto si è detto al D23 per i Marvel Studios. Alcuni aggiornamenti erano già nell’aria: da una new entry in Loki da Indiana Jones al nuovo esperimento metacinematografico di Wonder Man, mentre viene confermato che l’armatura di Ironheart sarà più potente di Iron Man. Altre sono state delle vere sorprese, come la conferma di Kevin Feige che gli Avengers non esisteranno più, sostituti dai Thunderbolts, ma soprattutto la notevole quantità di aggiornamenti sul nuovo Speciale Marvel: tutti i dettagli su Werewolf by Night e la risposta definitiva se sarà un crossover con Moon Knight.

Tutti, insomma, sembrano aver ricevuto attenzione e visibilità. Leggermente meno la nuova serie che prende le mosse direttamente dallo standalone su Occhio di Falco e che vedrà la Maya Lopez di Alaqua Cox, da villain nativa e non vedente, a tentare di ricongiungersi con le proprie origini. Ma dopo quando successo col padre adottivo Wilson Fisk alla fine di Hawkeye (seguono spoiler) lui potrebbe volerla inseguire anche in capo al mondo. Direttamente dal D23 Expo, la Cox ha rivelato i primi dettagli di trama a ComicBook, ma non ha potuto spingersi oltre sulla questione Fisk.

L’attrice racconta: “Tutto quello che posso dire è che le azioni di Maya la stanno portando in Oklahoma a riconnettersi con le sue radici indigene e trovare la definizione di famiglia e comunità. Ma non sappiamo ancora di Kingpin. Non posso davvero dire nulla su questo”. Come si ricorderà, dopo le rivelazioni sul massacro della sua famiglia, Maya spara in faccia a Kingpin, apparentemente uccidendolo. Come c’era da aspettarsi però, dopo l’introduzione di un personaggio del genere, lo ritroviamo bendato nel primo trailer di Echo.

Ma se cercate un vero dimenticato al D23, è stato Kit Harington a rimediare anticipando nuovi sviluppi per Black Knight.