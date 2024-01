Sì, Echo ci svelerà finalmente chi ha comprato l'Avengers Tower!

Echo sarà pure una serie che, forte del marchio Marvel Spotlight, non sarà fondamentale per la comprensione del Marvel Cinematic Universe, ma stando a quanto leggiamo in queste ore si toglierà comunque lo sfizio di rispondere a una domanda che da anni ormai tormenta senza sosta i fan del franchise, in particolare quelli di vecchia data.

È da anni, infatti, che ci si chiede chi abbia comprato l'Avengers Tower: Tony Stark, come ben ricorderete, annunciò di aver venduto l'imponente edificio durante Spider-Man: Homecoming, ma da allora la questione è rimasta irrisolta, dando vita alle più numerose teorie che, però, dovrebbero venire a cadere (o a trovare conferma) con l'arrivo della nuova serie MCU su Disney+.

"Sì. Onestamente sì, avrete una risposta" sono state le parole con cui il regista Brad Winderbaum ha confermato che Echo ci svelerà l'identità del misterioso acquirente della torre presentataci prima come Stark Tower e poi diventata Avengers Tower in occasione di Avengers: Age of Ultron.

Vedremo, a questo punto, se le teorie più popolari saranno riuscite ad indovinare il nome del nuovo proprietario: e voi, avete in mente qualche candidato credibile ad un acquisto tanto oneroso? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la spiegazione dei nuovi poteri di Maya in Echo.