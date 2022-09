Echo, nel trailer mostrato al D23 Kingpin è bendato!

riprese di Echo sono terminate e nel nuovo trailer mostrato in esclusiva ai presenti del D23 è saltato subito all'occhio il nuovo look di Kingpin che presenta una benda posta a copertura dell'occhio.

Questo particolare sul personaggio era stato già riportato in precedenza nel corso del podcast The Weekly Planet Podcast da Jason Clement la quale disctuendo proprio della serie dedicata a Maya Lopez ha detto:

"Kingpin, sempre Vincent D’Onofrio, apparirà in quattro episodi. La sua storyline si concentrerà sulla corsa alle elezioni come sindaco di New York City. Da quanto sembra, indosserà una benda per gli occhi, visto che gli hanno sparato in testa in Hawkeye".

Questa nuovo Kinpin con la benda richiama fortemente quella che è stata la sua storia nei fumetti, partendo prima di tutto dal finale di Parti di un Buco di David Mack e Joe Quesada, storia cui di fatto è ispirato il racconto di Echo in Hawkeye, la quale causerà al potente malavitoso una situazione di cecità temporanea dopo avergli sparato al capo, obbligandolo quindi ad indossare una copertura per gli occhi.

Echo arriverà come tutti gli altri show presentati al D23 presto su Disney+. Quali sono le vostre aspettative su questa nuova e attesissima serie del Marvel Cinematic Universe? Come sempre, ditecelo nei commenti!