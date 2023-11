Echo, il primo trailer della nuova serie Marvel mostra il ritorno di Kingpin e Daredevil!

Come promesso dalle indiscrezioni degli insider Marvel anticipate nei giorni scorsi, in questi minuti la piattaforma di streaming on demand Disney+ e Marvel Studios hanno svelato ufficialmente il primo trailer di Echo, prossima serie tv del Marvel Cinematic Universe.

Nel filmato promozionale, che come al solito potete comodamente godervi nel player all'interno dell'articolo, Maya Lopez può essere vista insieme a Wilson Fisk (i personaggi interpretati da Alaqua Cox e Vincent D'Onofrio) mentre prendono un gelato dal tipico carretto di strada delle strade americane, ma il gelataio si comporta in modo scortese con Maya per via della sua condizione di sordo-muta e a Kingpin questa cosa proprio non va giù...Inoltre, il trailer di Echo mostra anche il ritorno di Daredevil, di nuovo interpretato da Charlie Cox, confermando dunque le numerose voci di corridoio messe in giro negli scorsi mesi e anni dai principali insider del settore (della presenza di Matt Murdock nella serie tv di Echo si era parlato per la prima volta già dopo l'uscita di Spider-Man: No Way Home).

Ricordiamo che Echo sarà un sequel spin-off di Hawkeye, la serie tv di Occhio di Falco che per prima ha introdotto il personaggio di Maya Lopez nel Marvel Cinematic Universe, ma allo stesso tempo sarà anche un prequel di Daredevil: Born Again, l'attesissima serie tv che racconterà le nuove avventure di Matt Murdock e Wilson Fisk attualmente in lavorazione in casa Marvel Studios.

Il trailer conferma anche i precedenti report sull'uscita di Echo, fissando la data al 10 gennaio 2024 prossimo quando saranno resi disponibili tutti gli episodi.