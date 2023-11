Echo, ufficiale: MCU cambierà i poteri di Maya Lopez! 'Non erano interessanti nei fumetti'

Echo sarà la prima serie MCU rated-r e con modello binge-watching, ma tra le tante novità da un punto di vista editoriale porterà anche diverse sorprese sul piano della caratterizzazione del personaggio principale.

Nelle ore successive alla pubblicazione del primo trailer ufficiale di Echo, i Marvel Studios hanno confermato che il MCU cambierà i poteri della protagonista Maya Lopez, portando sullo schermo una delle più grandi differenze di sempre per un personaggio rispetto alla sua controparte dei fumetti. In una brave intervista concessa per accompagnare l'arrivo online del trailer della serie, la regista Sydney Freeland ha anticipato che la versione di Echo del MCU avrà dei poteri molto diversi rispetto alla Echo della Marvel Comics, famosa per la sua capacità di copiare l'abilità di chiunque dopo averne osservato i movimenti: "Il suo potere nei fumetti è che può copiare qualsiasi cosa, qualsiasi movimento, qualunque cosa. È un po’ noioso. Nella nostra serie non sarà questo il suo potere."

Secondo alcune indiscrezioni, nel MCU Echo avrà dei poteri speciali ereditati dal suo retaggio di nativa americana, con diversi set di abilità provenienti da specifici antenati. Tuttavia, si tratta di informazioni che né la Marvel né la regista hanno confermato al momento della stesura di questo articolo.

Echo uscirà il 10 gennaio 2024, con tutti i 5 episodi disponibili. Lo farà in esclusiva su Disney+ e sotto la nuova etichetta Marvel Spotlight, dedicata ai titoli più realistici del MCU.