Echo, ufficiale: la serie Marvel sarà un prequel di Daredevil: Born Again

Dopo la messa in onda dello storico trailer di Echo che ha confermato Daredevil di Netflix come canonico per il MCU, arriva un'altra importante ufficialità: la serie tv dedicata a Maya Lopez e in uscita su Disney+ dal 10 gennaio prossimo sarà decisamente un prequel di Daredevil: Born Again.

Come già anticipato dalle precedenti indiscrezioni sul finale di Echo, infatti, a quanto pare gli eventi della serie si ricollegheranno direttamente all'attesissima Daredevil: Born Again, confermando presumibilmente i rumor sull'arco narrativo Devil Reign. Il produttore della Marvel Brad Winderbaum ha infatti rivelato durante una nuova intervista con ComicBook:

"Una delle cose che preferisco della scena Daredevil in Echo è il modo in cui definisce New York. Vedete, non per fare spoiler, ma stiamo avanzando verso il futuro del MCU e con questo filone iniziamo a raccontare storie più radicate tra le strade di New York, come Daredevil: Born Again. Daredevil stesso diventa un simbolo del vigilantismo di quella città, il simbolo di cosa significa avere a che fare con il mondo criminale di New York. E Charlie Cox è Daredevil, ormai non si possono più separare questi due nomi. Nella scena in Echo, lui è davvero... voglio dire, vuoi averne di più. La sua presenza nella serie è un trampolino per espandere questo filone narrativo".

A proposito, nelle ultime ore le nuove indiscrezioni hanno anticipato l'identità del villain di Daredevil: Born Again.