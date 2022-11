Echo, Vincent D'Onofrio elogia Alaqua Cox:'È stata semplicemente fenomenale'

La prossima serie del Marvel Cinematic Universe, Echo, si presenta come uno dei progetti più innovativi e inclusivi del franchise, con la presenza dell'attrice nativa americana e sorda Alaqua Cox come protagonista, dopo la partecipazione a Hawkeye al fianco di Jeremy Renner. Vincent D'Onofrio ha elogiato la sua performance.

Partecipando al FanX di Salt Lake City, Vincent D'Onofrio ha parlato della serie, nella quale ha recitato nel ruolo di Wilson Fisk, soffermandosi sulla collega:"Devo dire che in Echo potete vedere la performance di Alaqua Cox... È stata semplicemente fenomenale".



D'Onofrio ha approfondito anche il presunto legame tra Echo e Born Again, con la prima serie che dovrebbe rappresentare una sorta di introduzione per il ritorno di Daredevil:"E ciò porta ovviamente a Born Again" ha dichiarato l'attore, confermando l'indiscrezione.



Non è ancora chiaro quando verrà fissata l'uscita su Disney+ di Echo ma la serie potrebbe rappresentare un importante trampolino di lancio per Alaqua Cox. Nel frattempo il trailer di Echo è già stato mostrato a settembre alla D23, con Kingpin che compare nel video bendato.



Le riprese di Echo sono terminate a fine agosto, per quanto concerne la prima stagione dello show, e ora si attendono notizie sulla distribuzione sulla piattaforma streaming Disney+. Nel cast della serie anche Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene, Zahn McClarnon e soprattutto Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock/Daredevil, che riprenderà poi nella serie successiva, Born Again.