Echo, Vincent D'Onofrio non ha dovuto mettere su peso: 'Non è la cosa più sana del mondo'

Vincent D'Onofrio conosce bene il "suo" Kingpin: dopo la serie Netflix su Daredevil, l'attore è tornato più volte nell'universo Marvel, ma la sua ultima apparizione in Echo lo ha messo con le spalle al muro per via di un aspetto fondamentale del suo personaggio.

Kingpin non è certo di corporature esile e se nel corso degli anni D'Onofrio ha messo su peso per interpretare al meglio Wilson Fisk, adesso l'attore si affaccia sulla soglia dei 65 anni. E con l'età che avanza, per Vincent D'Onofrio cresceva il timore che una trasformazione estrema potesse nuocere alla propria salute.

Per fortuna i Marvel Studios avevano già trovato la soluzione perfetta in una tuta muscolare: "Adoro queste tute muscolari che devo indossare - ha detto la star di Echo - penso che funzionino e abbiano un bell'aspetto: questo mi ha aiutato molto perché non è la cosa più salutare del mondo continuare a ingrassare per poi dimagrire". L'universo cinematografico e televisivo non è nuovo a dimagrimenti record o, come in questo caso, ad aumenti di peso non controllati ma la tecnologia sempre più all'avanguardia nel campo permette ormai di ridurre le trasformazioni estreme.

Se per tornare nei panni di Kingpin, Vincent D'Onofrio ha letto tutti i fumetti, Echo non sarà l'ultima apparizione del super criminale dell'MCU: l'attore indosserà ancora la sua tuta muscolare in Daredevil Born Again le cui riprese sono appena iniziate!