Echo, Vincent D'Onofrio preparatissimo: 'Ho letto tutto ciò che c'è da leggere su Kingpin'

Vincent D'Onofrio non era certo nuovo ai panni di Wilson Fisk: la star di Full Metal Jacket aveva già interpretato Kingpin nella Daredevil di Netflix e nella più recente Hawkeye, ma si sa, il mondo dei fumetti è in continua evoluzione e impone un aggiornamento costante al quale l'attore non si è certo sottratto.

Pronto a rifarsi vivo dopo la tanto discussa scena post-credit di Echo, D'Onofrio ha infatti svelato di aver letto praticamente tutto il materiale canonico relativo a Kingpin per prepararsi alla serie MCU: "A questo punto ho visto praticamente tutto ciò che c'è da vedere su Kingpin. Voglio dire, ci sono alcune nuove run, alcune nuove run su Kingpin che non ho ancora letto, ma più o meno ho letto tutta la roba canonica che riguarda Kingpin" sono state le sue parole.

L'attore è poi sceso nel dettaglio facendo alcuni nomi: "Le run di Frank Miller sono state davvero entusiasmanti per me. E poi prima di conoscere David [Mack, creatore di Echo] ho trovato un po' di roba sua e alcuni dipinti che fece di Kingpin e li ho trovati di grande ispirazione". Cosa ne dite? La dedizione di Vincent D'Onofrio è servita a restituirci un Wilson Fisk all'altezza delle aspettative? Diteci la vostra nei commenti!