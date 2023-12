Echo sarà più violenta delle altre serie MCU: 'È una villain, uccide gente'

A meno di un mese dall’uscita di Echo sulla piattaforma streaming di Disney, continuano a giungere informazioni sempre più dettagliate sulla prossima serie tv del Marvel Cinematic Universe. Il regista Sydney Freeland ha infatti anticipato uno show molto più maturo e violento rispetto a quanto visto nelle trasposizioni della Casa delle Idee.

Dopo aver visto i primi poster relativi al Kingpin di Echo, torniamo a parlare della serie tv con Maya Lopez protagonista per riportare le parole di uno dei registi dello show, che, parlando a Entertainment Weekly, ha spiegato come il nuovo prodotto sarà caratterizzato da una violenza piuttosto atipica per quanto concerna le altre opere del Marvel Cinematic Universe.

Queste, nello specifico, le parole di Freeland: “Trattandosi di una storia più di strada, è un po’ più concreta e viscerale. Ci avviciniamo all’idea di contenuto per gli adulti. Una delle cose più importanti quando sono arrivato è stato parlare con la Marvel per spiegare come la protagonista fosse una cattiva di Occhio di Falco e come la cosa per me fosse la parte più interessante del personaggio. E, in questo senso, anche loro si sono detti convinti che esplorare la cosa potesse essere una buona scelta”.

Quindi, il regista ha continuato: “Mano a mano che procedevamo con la produzione ho avuto la possibilità di dire: ‘Ok, e se questo tizio avesse la testa schiacciata sul tavolo e perdesse un paio di denti?’. Questo è il personaggio e questo è il mondo narrativo: è una criminale, è una villain. Uccide le persone. E la risposta della produzione è stata ancora una volta positiva”.

Anche il produttore Brad Winderbaum aveva parlato della questione durante una conferenza stampa: “È la nostra prima serie per un pubblico maturo, quindi è un po’ più grintosa della produzione classica della Marvel. E credo che, ancora una volta, mostri l’ampiezza di ciò che la Marvel sia in grado di fare. E certamente qualcosa che, se conoscete i fumetti e la storia, vi sembra molto in linea, ma che allo stesso tempo rappresenta una nuova direzione per il marchio, specialmente su Disney+. E a tal fine, per molte ragioni, uscirà contemporaneamente su Disney+ e Hulu. Volevamo assolutamente mostrare che queste sono persone nel nostro show. Sanguinano, muoiono, vengono uccise e ci sono conseguenze reali. E ancora un volta, non è in gioco il destino dell’universo, perché penso che una volta che si vada così lontano, si può perdere il punto di vista. E anche questo ha dettato il tono”.

In attesa di vedere quanto in là avrà deciso di spingersi la Marvel in quanto a violenza e maturità dei contenuti, vi lasciamo al trailer di Echo.