Echoes: una nuova serie Netflix per lo sceneggiatore di Tredici, tutti i dettagli

Dopo aver consegnato ben quattro stagioni di Tredici (13 Reasons Why), Brian Yorkey ha appena annunciato il primo dei suoi prossimi progetti che realizzerà sempre con Netflix. Si tratta di Echoes, una serie limitata che è anche il primo tassello del suo accordo siglato con il colosso americano dello streaming dopo il successo di Tredici.

Secondo quanto riportato da The Wrap, Brian Yorkey ha appunto siglato un accordo d'esclusiva con Netflix per progettare altre serie televisive dopo il successo planetario raggiunto con Tredici. Primo tassello è appunto Echoes, serie da sette episodi descritta come "un thriller misterioso riguardo due gemelle identiche di nome Leni e Gina, le quali condividono un pericoloso segreto. Da quando erano bambine Leni e Gina si sono segretamente scambiate i panni e le vite, cosa che è culminata in una doppia vita anche da adulte: condividono due case, due mariti e un figlio, ma tutto nel loro mondo perfettamente coreografato viene sconvolto quando una delle due sorelle scompare".

Oltre a svolgere il ruolo di showrunner, Yorkey sarà anche il produttore esecutivo di Echoes, insieme a Quinton Peeples. Vanessa Gary è la creatrice della serie e anche scrittrice e produttrice esecutiva del progetto. Tra i produttori ci sono anche Imogen Banks e Endemol Shine Banks Australia.

Yorkey, che ha svolto il ruolo di showrunner in tutte le quattro stagioni di Tredici, aveva in precedenza stipulato un accordo di esclusiva con Paramount Television, che ha infatti prodotto lo show.

"Sono molto emozionato di entrare nel progetto Echoes, con Quinton, Vanessa, Imogen e il team di Netflix, e non vedo l'ora di mettermi al lavoro in quelli che spero saranno molti anni a Netflix impegnati nel realizzare bei progetti. Un'incredibile opportunità non solo per intrattenere e sorprendere ma anche magari dire qualcosa di importante sul modo in cui viviamo le nostre vite oggi".