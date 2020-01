Eddie Marsan si unisce al cast di The Power, serie sci-fi prodotta da Amazon

Amazon aveva annunciato che Leslie Mann avrebbe fatto parte di The Power, serie sci-fi femminista basata sull'omonimo libro. Ora al cast si unisce anche l'attore Eddie Marsan.

Morsan è famoso al grande pubblico per aver partecipato a produzioni quali Still Life e Sherlock Holmes. Ora farà parte della serie Amazon basata sul libro di Naomi Alderman, che adatterà la serie per il piccolo schermo.

In The Power le ragazze adolescenti iniziano a sviluppare il potere di fulminare con scariche elettriche chiunque le minacci e presto riusciranno a trasferire questa abilità anche al resto della popolazione femminile. La serie seguirà le vicende di più personaggi durante il corso delle puntate e andrà ad approfondire come questo potere verrà vissuto da chi lo possiede e quali effetti avrà nella società.

Marsan interpreterà Bernie Monke, un boss del crimine londinese, padre di Roxy. Monke viene descritto come un uomo legato al suo sistema di valori e il potere sviluppato dalla figlia andrà sicuramente a mettere in crisi le sue certezze.

Della regia si occuperà Reed Morano, già famosa per aver diretto alcuni episodi di una serie fortemente incentrata sul ruolo della donna in un universo distopico. Stiamo parlando di The Handmaid s Tale che vedrà una quarta stagione proprio nel 2020.