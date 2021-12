Eddie Mekka, star di Laverne & Shirley, è morto all'età di 69 anni

Eddie Mekka, attore poliedrico che ha lavorato sul palcoscenico e su schermo, è morto all'età di 69 anni lo scorso 27 Novembre, nella sua casa di Newhall, California. L'attore era diventato celebre negli anni '70 grazie allo spin-off di Happy Days, Laverne & Shirley, in cui interpretava Carmine Ragusa.

A dare notizia della sua dipartita è l'amico ed ex collega Pat Benti, con un post su Facebook. Qui Benti chiede di non fare domande alla famiglia e invita i fan a "condividere ricordi di Eddie e le condoglianze alla sua famiglia sulla sua pagina".

Come già detto in precedenza, Mekka era principalmente noto per la serie Laverne & Shirley, andata in onda dal 1976 al 1983, che gli ha garantito una grande fama. Proprio questa celebrità l'ha portato ad apparire in altri show di successo, come It's Always Sunny in Philadelphia che va ancora in onda, o serie finite da tempo, quali ER e Happy Days.

Ma non solo serie TV e cinema per lui. Infatti le interpretazioni di Mekka sul palcoscenico gli hanno fatto guadagnare un Tony, vinto per la sua prova attoriale in The Lieutenant.

La morte di Mekka arriva un anno dopo la perdita del suo co-protagonista di Laverne & Shirley, David Lander, e ben tre anni dopo l'addio all'altra star dello show, l'attrice e regista Penny Marshall, che nella serie interpretava Laverne DeFazio. Eddie Mekka lascia la moglie Yvonne e la figlia Mia.