Edgar Ramirez, 'La mia famiglia decimata dal Covid, non sprecate i vaccini'

A causa del Covid, Edgar Ramirez ha dovuto dire addio alla zia, lo zio, la nonna e il suo agente. Nei giorni scorsi, l'attore venezuelano ha partecipato ad una conversazione virtuale con il noto virologo Anthony Fauci in cui si è parlato dell'importanza dei vaccini e della prevenzione per constrastare la pandemia.

"A volte mi sembra di trovarmi in un incubo da cui mi risveglierò, ma so che non è così. È reale come l'aria che in questo momento mi è difficile respirare" ha scritto Ramirez in una lettera aperta pubblicata su Instagram. "Il mio cuore non può semplicemente sopportare più dolore. Sono triste, sono frustrato e sono devastato. Sono settimane e settimane che la mia famiglia è torturata e presa in giro da questa malattia crudele, infida e violenta che ha finito per ucciderli tutti senza pietà. Non sopporto questo vuoto nel petto, questo sapore metallico in bocca, questo mal di testa paralizzante che non sembra mai passare. Nessuno di loro era stato vaccinato. Nessuno ha avuto accesso a un vaccino in Venezuela. Nel frattempo, negli Stati Uniti decine di migliaia di vaccini vengono buttati via perché un gran numero di persone non li vuole. Mi spezza il cuore sapere che così tante persone in questo paese siano disposte a snobbare il vaccino che la mia famiglia avrebbe preso in un istante."

Apparso l'anno scorso nella miniserie HBO The Undoing con Nicole Kidman e la nostra Matilda De Angelis, Ramirez di recente ha ricoperto un importante ruolo nella pellicola d'avventura Disney Jungle Cruise con protagonisti The Rock ed Emily Blunt.