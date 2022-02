Edge of Tomorrow, i produttori del film contro Warner:'Fanno una serie senza coinvolgerci'

Nuova querelle tra lo studio di produzione Village Roadshow e Warner Bros. Dopo la polemica su Matrix Resurrections, lo studio ha accusato la major del tentativo di realizzare una serie tv di Edge of Tomorrow senza coinvolgerli. Village Roadshow si occupò della produzione del film di Doug Liman uscito nel 2014.

A riportare la notizia è The Playlist. Dopo le accuse per la distribuzione di Matrix Resurrections in streaming su HBO Max, Village Roadshow è tornata alla carica.



Secondo lo studio, Warner Bros. starebbe cercando di privare Village Roadshow dei suoi diritti continuativi riguardo i derivati.

La causa fa riferimento al film Wonka e alla serie tv Edge of Tomorrow.



"The WB ha inoltre escogitato vari programmi per privare Village Roadshow dei suoi diritti di comproprietà e co-investimento nelle opere derivate dai film di cui è co-proprietaria. Recentemente, dopo aver riconosciuto per iscritto che il proprio film in uscita, intitolato significativamente Wonka, era un prequel di Charlie e la fabbrica di cioccolato di Village Roadshow, WB ha fatto dietrofront, sostenendo che non si trattasse di un prequel e il film originale, Charlie e la fabbrica di cioccolato, non era uno dei titoli in cui Village Roadshow avesse diritti derivati. Le scuse di WB non reggono nemmeno al primo controllo".



Su Edge of Tomorrow, su cui Emily Blunt parlò di un sequel, si legge:"Di recente WB ha deciso di andare avanti con una serie tv basata su Edge of Tomorrow, un altro film di Village Roadshow ma ha insistito che quest'ultima rinunciasse volontariamente ai suoi diritti di co-finanziamento e comproprietà. Quando Village Roadshow ha rifiutato WB ha alzato tranquillamente la voce: non consentirà a Village Roadshow di beneficiare di nessuno dei suoi diritti derivati in futuro, nonostante gli oltre 4,5 miliardi di dollari pagati a WB per realizzare e distribuire 91 film. In altre parole, se Village Roadshow non rinuncerà ai suoi diritti, WB farà in modo che non valgano nulla".



