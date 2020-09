Edoardo Stoppa lascia Striscia la Notizia: ecco cosa farà l'amico degli animali

Edoardo Stoppa ha deciso di lasciare Striscia la Notizia, il noto tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci che quest'anno partirà verso la fine di settembre.

Questa non deve essere stata una decisione semplice per il noto amico degli animali che ormai da ben 13 anni faceva parte del programma come inviato. Stoppa difendeva in tv i diritti degli amici a 4 zampe e si prodigava per il loro benessere e varie volte è stato anche pestato e malmenato mentre registrava i suoi servizi di denuncia.

Non si conoscono ancora bene le ragioni di questo addio, essendo il marito di Juliana Moreira uno dei volti più amati di Striscia. Qualcuno parla di alcuni dissapori con Antonio Ricci che lo avrebbero costretto ad abbandonare Canale 5. La sua carriera però continuerà in tv, infatti Edoardo si è da poco trasferito su TV8. Prenderà parte quotidianamente ad Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessandro Viola.

Intanto uno dei volti più noti di Striscia nell'ultimo periodo è stato sommerso dalle polemiche. Stiamo parlando di Michelle Hunziker che è finita nella bufera per alcuni scatti con la figlia Aurora. La conduttrice si è fatta immortalare sulla Scala dei Turchi nonostante fosse sottoposta da tempo sotto sequestro.