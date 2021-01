Edoardo Vianello non trattiene le lacrime: 'Mia figlia è morta all'improvviso'

Un terribile dramma ha colpito Edoardo Vianello come ha rivelato lui stesso a Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Elenora Daniele. Il celebre cantante ha dovuto salutare sua figlia Susanna, stroncata improvvisamente da un male incurabile.

"È stata una cosa del tutto inaspettata, perché non c'erano stati segnali. Non pensavo che potesse arrivare una catastrofe così pesante nella mia vita. La sento sempre con me, aspetto sempre la sua telefonata. Ci vedevamo due volte a settimana per guardare la Roma insieme. La sua morte è coincisa con la pandemia , per questo faccio finta che sia colpa della pandemia. È l'unico modo per sopravvivere".

Mentre parla, Vianello trattiene con grande difficoltà le lacrime pensando alla sua sua Susanna, primogenita avuta dall'ex moglie Wilma Goich, che ha dovuto salutare ad appena 50 anni. Per fortuna, può contare sull'apporto del nipote, che può aiutare a colmare in parte una simile mancanza: "Ha 23 anni, ci dà la forza di andare avanti".

Susanna Vianello conduceva un programma radiofonico e la sua ha colto di sorpresa anche i suoi colleghi che fino alla fine non sapevano della malattia. A ricordare Susanna è stato sui social più di una volta anche Fiorello, suo grande amico.