Edward Norton stava per tornare in She-Hulk? Parla la regista

She-Hulk è ormai giunta al termine, e mentre i fan si chiedono She-Hulk 2 si farà, sono ancora tante le curiosità da svelare.ì. Una delle più interessanti riguarda, ad esempio, un presunto cameo a cui avremmo dovuto assistere al termine della serie: parliamo di Edward Norton.

Attore hollywoodiano senza pari, Norton si è distinto in film di successo come Fight Club, Birdman, la 25 ora, per citarne solo alcuni. Da tempo si vociferava che l'attore sarebbe comparso nella serie She-Hulk in un cameo spassoso, esilarante e per niente scontato. Per chi non lo sapesse, Norton era Hulk nel film L'incredibile Hulk (2008), ma come saprete a prendere il suo ruolo successivamente è stato Mark Ruffalo. A quanto pare, infatti, Norton non era adatto per il ruolo.

La regista di She-Hulk Kat Coiro in un'intervista per The Direct afferma che: "Abbiamo seriamente considerato l'idea di fare uno switch tra Mark ed Edward Norton, ma poi l'idea non è andata in porto". Che dire, se non che i fan sarebbero stati ben contenti di rivedere un viso così familiare, ma soprattutto di assistere all'ostilità tra gli alter-ego dei due Hulk.

Intanto, si vocifera che la Marvel stia preparando un film su World War Hulk, anzi, i fan ne sono estremamente convinti. Sicuramente, il finale di stagione sembra suggerirlo. Ma tranquilli, non faremo spoiler - per ora.