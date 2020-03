Emergenza Coronavirus: su Netflix torna in auge la serie Containment con Chris Wood

La pandemia globale di COVID-19 ha provocato la quarantena nella maggior parte delle nazioni e in questo periodo di grande difficoltà e tensione, molte persone si rifugiano nei libri, nei film e nelle serie tv. A volte immergersi nella programmazione streaming significa dedicarsi a opere che somigliano molto alla vita reale.

Proprio per questo motivo una serie drammatica targata The CW sta riscontrando un aumento di popolarità su Netflix. Si tratta di Containment, serie tv con protagonista la star di Supergirl, Chris Wood, e ora inserita nella Top 10 del colosso dello streaming.

Basata sulla serie belga Cordon, Containment è stato prodotto nel 2016 da The CW. Sviluppato da Legacies e dalla showrunner di The Vampire Diaries, Julie Plec, la serie segue la diffusione di un virus mortale che s'impadronisce rapidamente di Atlanta, in Georgia, costringendo la città a prendere misure estreme per contenere i contagi.



E quando si parla di misure estreme non ci riferiamo ad una quarantena con i servizi essenziali che rimangono aperti. Il virus misterioso protagonista della serie è così pericoloso che ad un certo punto fa registrare una mortalità del 100%, che spinge alla creazione di un cordone sanitario in cui l'area colpita viene completamente isolata.

Come ci si potrebbe aspettare la paura e la tensione in rapida ascesa, causata dalla grave situazione, conduce al caos assoluto.

Nonostante la serie sia completamente immaginaria è evidente il parallelismo con l'emergenza Coronavirus che il mondo reale sta affrontando. Lo show include diversi personaggi di diversi ceti sociali, ognuno dei quali ha a che fare con diversi aspetti della malattia, dalla separazione tra parenti e amici alla lotta in prima linea di medici e infermieri, pericolosamente esposti al virus.

Nel cast di Containment anche David Gyasi, Christina Moses, Kristen Gutoskie e Claudia Black. Chris Wood a settembre si è sposato con Melissa Benoist, sua collega sul set di Supergirl. Chris Wood ha supportato Benoist in un periodo complicato per l'attrice dopo una relazione violenta vissuta in passato.