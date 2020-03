Che effetto avrà il COVID-19 su Netflix? C'è chi prevede una crisi di mercato

A causa del CoronaVirus nelle ultime settimane, e ancor più dopo l'annuncio dell'ultim'ora dell'OMS, tutte borse della Terra sono state soggette ad alti e bassi: le uniche azioni che sembrano essere stabili sono quelle di Netflix. Eppure, secondo alcuni esperti, la piattaforma leader dell'intrattenimento potrebbe essere sull'orlo del precipizio.

A preannunciare l'imminente crollo del servizio streaming è l'analista Laura Martin della Needham, che ai microfoni di Yahoo! Finance ha preannunciato una crisi dell'azienda addirittura doppia rispetto a quella di tutte le altre.

Secondo la Martin le cause sarebbero da ricercare nel rapporto tra abbonamenti, molto spesso condivisi dagli utenti, e tempo di streaming.



Già in passato Netflix aveva avvertito la minaccia di questa tecnica di screen-sharing, ma adesso che gran parte del suo pubblico sarà costretta in casa il tempo di utilizzo crescerà esponenzialmente a discapito di un servizio standardizzato e non a consumo.

"Netflix addebita un costo fisso mensile che va dai 9 ai 16 dollari [in USA, dagli 8 ai 16 per l'Italia], che non tiene conto delle ore di streaming del singolo utente. Un incremento delle ore di visione della libreria non si traduce in un aumento del guadagno di Netflix."

Continua poi: "L'italia ha appena messo in quarantena l'intera popolazione, il ché implica che milioni di dipendenti pendolari e studenti non usciranno di casa né verranno pagati: persino i viaggi da una parte all'altra del mondo stanno subendo un repentino calo. Poiché Netflix è un lusso, supponiamo che la crisi internazionale presto raggiungerà un livello critico e la crescita delle entrate offshore dell'azienda rallenteranno conseguenzialmente fino alla fine dell'emergenza COVID-19."

Le affermazioni della Martin risalgono a poco prima che l'OMS dichiarasse lo stato di pandemia per l'intero pianeta, estendendo misure di contenimento, simili a quelle italiane, in ogni Paese: per alcuni forse con maggiori restrizioni.

Adesso, è possibile che non solo Netflix, ma che anche le altre piattaforme streaming, quali Amazon Prime Video, HBO Max e Disney+, in Italia dal prossimo 24 marzo, possano andare in contro ad una crisi di mercato.