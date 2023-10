Effetto Fedez sulle donazioni di sangue: è boom dopo l'appello

Per quasi una settimana, Fedez è stato ricoverato in ospedale a causa delle due ulcere che hanno richiesto anche una trasfusione, oltre che due interventi chirurgici. Appena tornato a casa, il cantante ha non solo voluto ringraziare tutti i follower che si sono preoccupati per lui, ma ha anche lanciato un appello a tutti.

Nel ricordare che aveva quasi perso la metà del sangue presente nel suo corpo, e che è vivo grazie alle trasfusioni di sangue, Fedez aveva invitato tutti ad andare a donare il sangue ed a giudicare da quanto affermato da Avis Lombardia. Secondo quanto affermato dal presidente lombardo, ieri un centinaio di persone si sono presentate davanti alla sede Avis per effettuare donazioni del sangue, “praticamente dieci volte tanto una normale domenica”. A dimostrazione di come si tratti dell’effetto Fedez, "l'età media delle persone giunte a donare, rientrano tra i 18 e i 35 anni". Lo stesso Bianchi ha però affermato che “ci sono stati aumenti nei numeri in tutta la Lombardia e anche in altre parti d'Italia".

Felice ovviamente Fedez per l’impatto che ha avuto il suo appello, e tramite Instagram ha ringraziato tutti: ”sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo, grazie a tutti” ha affermato il giudice di X-Factor in una Storia pubblicata sul proprio account Instagram.