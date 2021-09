Effetto Italvolley su 'Da Grande': lo show di Alessandro Cattelan non sfonda su Rai 1

Il debutto di Alessandro Cattelan su Rai 1 con Da Grande non ha fatto registrare il riscontro sperato. Secondo le rilevazioni Auditel, la prima delle due serate dello show condotto dall'ex presentatore di X-Factor ha registrato ascolti non esaltanti, frutto anche dell'effetto Italvolley che ieri ha vinto gli Europei.

Ma andiamo per ordine: il debutto di Alessandro Cattelan in Rai è stato visto da 2,376 milioni di spettatori, con uno share del 12,7%, nonostante l'effetto curiosità che si era creato intorno al format e gli ospiti del giovane presentatore: sono infatti intervenuti Paolo Bonolis, Elodie, Marco Mengoni, Luca Argentero ed Antonella Clerici.

Come dicevamo poco sopra, però, in parallelo andava in onda la finale degli Europei Maschili di Pallavolo tra Italia e Slovenia, che ha visto trionfare la nostra nazionale a completamento di un'estate davvero indimenticabile per il nostro sport. Il trionfo degli Azzurri è stato seguito da 3,408 mllioni di spettatori con uno show del 15,84%.

La seconda puntata di Scherzi A Parte, condotta su Canale 5 da Enrico Papi, ha invece ottenuto uno share del 15,21% con 2,879 milioni di spettatori.

Il format di Da Grande, che era molto atteso soprattutto dai più giovani, ricorda quello di E Poi C'è Cattelan di Sky che ha chiuso dopo 7 stagioni.