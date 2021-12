Effetto Squid Game: nel 2030 la fine della centralità delle produzioni UK e USA?

Negli ultimi anni è aumentato notevolmente il numero di produzioni seriali originali non inglesi o americane disponibili in streaming. Secondo una recente analisi dello studio Digital-i, entro il 2030 almeno la metà del tempo speso dagli utenti europei su Netflix e Amazon Prime Video sarà dedicato alla visione di contenuti non in lingua inglese.

Il report esprime il timore di una svalutazione delle produzioni statunitensi e britanniche, alla luce dei recenti successi: un caso su tutti, il boom globale di Squid Game, che ha costretto Netflix a correre rapidamente ai ripari nel fornire agli utenti un più ampio ventaglio di doppiaggi nazionali. A proposito, avete sentito come suona Squid Game in tutte le lingue del mondo?

Nella sua analisi, Digital-i ha rilevato che nel mese di ottobre la maggioranza degli spettatori europei ha passato il 22% del tempo di fronte allo schermo guardando contenuti non in lingua inglese, un dato da comparare con il 10% raggiunto nei due anni precedenti.

Nello stesso periodo di tempo, è aumentata anche l'offerta di questo tipo di contenuti: la percentuale di show non in lingua inglese nel catalogo Netflix è passata dal 25% al 31%, mentre per Amazon Prime Video è raddoppiata, arrivando al 16%. Non solo Squid Game, dunque, ma anche produzioni come il drama francese Lupin o titoli di punta come La Casa di Carta e Dark.

Sulla diffusione di nuove produzioni europee, sono intervenute anche le regole dell'Unione Europea entrate in vigore due anni fa, secondo le quali le piattaforme streaming devono dedicare almeno il 30% del loro catalogo on-demand a produzioni europee.

Se il trend si manterrà nel tempo, lo studio di Digital-i prevede che per il 2030 almeno il 50% delle visualizzazioni di Netflix e Amazon Prime Video provenienti dall'Europa andranno a contenuti non in lingua inglese.

