Effetto Stranger Things 4: Master of Puppets già prima in classifica su iTunes!

Dopo lo straordinario successo ottenuto da Running Up That Hill di Kate Bush, arrivata al primo posto perfino della prestigiosa Billboard, anche Master of Puppets dei Metallica, il singolo heavy-metal tratto dall'omonimo album del 1986 e della durata di 8 minuti e 38 secondi, sta scalando le classifiche di tutto il mondo. Effetto Stranger Things 4.

La canzone, che ha un collegamento centrale con una scena che coinvolge Eddie nel finale della quarta stagione, è attualmente il brano numero 1 della iTunes Rock Chart. Il brano, amato dai chitarristi di tutto il mondo, si trova al n. 29 della classifica iTunes generale (che comprende tutti i generi musicali), affiancando successi più contemporanei come About Damn Time di Lizzo.

Secondo Nora Felder, supervisore musicale dello show, Matt e Ross Duffer hanno scritto la scena pensando proprio alla canzone dei Metallica.

"È stato un altro di quei momenti in cui pensi 'deve essere questa canzone'", ha detto Felder a Variety. "Questa parte della storia si preannunciava come una scena cruciale e particolarmente emozionante, in cui Eddie si ergeva eroicamente per la lotta della sua vita. Credo che i fratelli Duffer abbiano ritenuto che suonare 'Master of Puppets' per tutta la durata della scena fosse una scelta chiara. Non è stata discussa nessun'altra canzone e ci siamo buttati a capofitto nella scelta".

Nel frattempo, in una delle sue rare uscite, Kate Bush ha recensito Stranger Things:

"Ho appena visto gli ultimi due episodi di Stranger Things ed è arrivata al massimo. Niente spoiler qui, ve lo prometto. Avevo visto solo le scene che coinvolgevano direttamente l'uso della canzone e quindi non ho potuto informare su come si sarebbe evoluta o costruita la storia. Ed ero così felice che i fratelli Duffer volessero usare Running Up That Hill come totem di Max, ma ora dopo aver visto l'intera serie sono onorata che la canzone sia stata scelta per entrare a far parte di questo loro viaggio sulle montagne russe. Non riesco ad immaginare la quantità di duro lavoro necessario per realizzare di questa portata. Sono sbalordita. Hanno realizzato qualcosa di veramente spettacolare" ha scritto la Bush sul suo blog.