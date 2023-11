Eiichiro Oda ha una richiesta per le star di One Piece: 'Non dimenticatevi di me'

One Piece potrebbe rivelarsi una rampa di lancio importantissima per Inaki Godoy, Emily Rudd e soci: gli attori che hanno dato vita alla ciurma della Going Merry possono godere ad oggi di una visibilità che pochi progetti avrebbero potuto assicurargli, ed Eiichiro Oda prevede già per loro una brillante carriera nel mondo del cinema.

Dopo averci presentato il suo primo schizzo per il Chopper live-action, Oda ha dunque voluto rivolgere un messaggio proprio agli attori di Luffy, Nami, Usopp, Sanji e Zoro: la richiesta, tra il serio e l'ironico, è quella di non dimenticarsi di lui quando avranno ormai conquistato il dorato mondo di Hollywood.

"La serie live-action di One Piece è stata presentata al mondo e io sono davvero felice che sia stata accolta così bene. Pensavo che se Inaki che ha interpretato Luffy e gli altri sono destinati a diventare delle star di Hollywood vuol dire che allora io sarò amico di quelle grandi star di Hollywood! A tutti i membri del cast, per piacere non dimenticatevi di me, ok? Mi troverete nella mia camera a disegnare come sempre" sono state le sue parole. Crediamo che il buon Oda non corra alcun rischio da questo punto di vista, non trovate? Qui, intanto, trovate una nostra analisi sui rischi della seconda stagione di One Piece.