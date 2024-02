Einstein and the Bomb: la docuserie di Netflix perfetta per i fan di Oppenheimer

La storia della bomba atomica sta affascinando un pubblico sempre più vasto: il clamoroso successo di Oppenheimer ha fatto sì che l'argomento tornasse prepotentemente di moda nel corso degli ultimi mesi, spingendo anche una Netflix sempre attenta alle tendenze del momento a dare il via alla produzione di una docuserie da non perdere.

S'intitola Einstein and the Bomb la serie che proprio in queste ore ha fatto il suo esordio nel catalogo della piattaforma, regalando nuovo pane da addentare a chi, magari proprio dopo la visione del film di Christopher Nolan, non vedeva l'ora di addentrarsi ulteriormente nella storia di una delle invenzioni più terrificanti della storia dell'uomo.

Com'è facile intuire dal titolo, la serie indagherà soprattutto il legame tra Albert Einstein e la creazione della bomba (le teorie del geniale fisico, come sappiamo, furono fondamentali per gli studi sui quali si basò il progetto Manhattan): alternando filmati d'archivio e parti recitate, la docuserie ci permetterà quindi di scoprire aspetti inediti del ruolo ricoperto da Einstein nello sviluppo della bomba. Il nostro consiglio, qualora vi foste appassionati all'argomento, è dunque quello di darvi un'occhiata: il trailer diffuso in queste ore vi permetterà di farvi un'idea di ciò che vedrete. Cosa ne dite? Darete a questa serie una possibilità?