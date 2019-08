El Camino: Aaron Paul promette che i fan saranno 'davvero felici'

A pochi giorni di distanza dalla conferma di Bob Odenkirk sulla fine delle riprese del tanto chiacchierato film su Breaking Bad, il trailer pubblicato da Netflix ha fatto scattare il conto alla rovescia verso l’11 ottobre 2019, il giorno in cui sarà disponibile sulla piattaforma.

Il film si chiamerà El Camino:A Breaking Bad Movie e Aaron Paul (Jesse Pinkman), promette che i fan “saranno davvero felici con quello che vedranno”, a ormai quasi sei anni di distanza dall'episodio finale della serie. Il riferimento dell'attore è rivolto in particolare al ritorno di volti noti, come quello vociferato di Bryan Cranston nei panni di Walter White. Ma, al momento, su questi aspetti vige un'aura di mistero e lo stesso Aaron Paul non è voluto scendere nei dettagli nel corso della sua intervista al New York Times.



"Si tratta di un capitolo di Breaking Bad che non sapevo di volere", ha raccontato Paul. "Ma ora sono davvero felice che ci sia". Per ora sappiamo poco della trama e possiamo affidarci ai pochi dettagli diffusi: Jesse Pinkman, ormai sfuggito alla prigionia, dovrà fare i conti con il passato in modo da poter forgiare il proprio futuro.



Paul era soddisfatto del finale riservato al suo personaggio, ma poi è arrivata la chiamata di Vince Gilligan, il creatore di Breaking Bad e che ha scritto e dirigerà anche El Camino. "Ha accennato a un'idea che aveva su come portare avanti la storia e voleva sentire la mia opinione in merito. Gli ho risposto che lo avrei seguito nel fuoco".

E voi, siete in attesa di El Camino?