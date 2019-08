El Camino, diffuso il primo teaser del film di Breaking Bad!

Fenomeno di costume ed esempio magistrale della narrativa sul piccolo schermo, Breaking Bad si fa avanti e indossa il vestito da festa per il suo esordio in un lungometraggio: i fan della serie con Bryan Cranston e Aaron Paul avranno una data da segnare sul calendario per un evento che già si annuncia memorabile.

11 Ottobre 2019: per quella data saranno passati più di sei anni dal giorno in cui i destini di Walter White e Jesse Pinkman si sono separati, e in quel giorno Netflix distribuirà El Camino, primo film tratto da Breaking Bad.

Era il 29 Settembre 2013 e il canale statunitense AMC trasmetteva Felina, il sedicesimo episodio della quinta stagione di Breaking Bad e atto finale di una parabola senza tempo che ha scritto pagine importanti della Storia della Televisione.

A prima vista il titolo della puntata risultò decisamente enigmatico, tanto che si diffusero alcune teorie a riguardo: la più semplice è l’anagramma di Finale, ma un’altra riguarda le singole sillabe del sostantivo che rimandano agli elementi chimici del Ferro, Litio e Sodio, ovvero sangue, meth e lacrime, i temi ricorrenti della serie.

Le tre sillabe sembrano echeggiare con prepotenza lungo il teaser pubblicato da Netflix in vista del lungometraggio dove tornerà sicuramente Aaron Paul, salvatosi dalla mattanza finale innescata da Walter White fuggendo a bordo di una Chevrolet El Camino, l’auto che è anche il titolo della pellicola.

Si tratta soltanto di settanta secondi diffusi in Rete, ma bastano per scatenare i fan che avevano già avuto notizia della fine delle riprese per poi scovare il possibile titolo del film prima che il teaser venisse pubblicato online.

Il conto alla rovescia per il 11 Ottobre 2019 è iniziato: chi busserà stavolta alla porta del destino?