El Camino: il teaser ufficiale chiarisce i dubbi del finale di Breaking Bad

Durante la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards, ai quali ha partecipato anche Better Call Saul, Netflix ha diffuso in rete un primo rivelatorio teaser per teaser di El Camino: Il film di Breaking Bad. Attenzione, seguono spoiler sulla serie.

Sembrerà scontato, e effetti lo è, ma il filmato ha confermato per la prima volta che Walter White è davvero morto nel finale della serie:

"Notizia dell'ultima ora: uno scenario raccapricciante con numerose vittime" si sente alla radio che sta ascoltando Jesse Pinkman. "Gli abitanti del posto hanno sentito sparare centinaia di colpi di arma da fuoco. Quando la polizia di Albuqurque è giunta sul luogo del crimine ha rinvenuto i cadaveri di nove uomini. La sparatoria si è protratta a lungo. Secondo quanto riferito, la portata della carneficina è sconvolgente. Si sospetta che per la mattanza sia stata usata un'arma con controllo remoto. Gli investigatori sono sulle tracce di un sospettato che è riuscito a fuggire. Chiunque abbia notizie su questo massacro chiami la polizia immediatamente."

Il punto importante della breaking news è la conferma che i cadaveri rinvenuti sulla scena del crimine sono 9. A parte Jesse, infatti, nel rifugio di Jack erano presenti 8 persone: Todd, Zio Jack, Kenny, Matt, Frankie, Lester e due membri del gruppo di cui non conosciamo il nome. A questo punto il nono corpo deve appartenere a Walter White.

La morte ufficiale di Heisenberg in ogni caso non compromette un eventuale cameo di Bryan Cranston in El Camino, vista la possibilità di inserire il personaggio tramite flashback. Vi piacerebbe vedere un ritorno di Walter White? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla suggestiva locandina di El Camino, in arrivo su Netflix il prossimo 11 ottobre.