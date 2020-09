El Cid, su Amazon Prime Video la nuova serie con Jaime Lorente di La Casa di Carta

Amazon Prime Video ha pubblicato oggi le prime immagini della nuova serie originale spagnola El Cid, che arriverà in streaming entro il 2020 e che ha per protagonista Jaime Lorente, noto per il ruolo di Denver in La Casa di Carta. La serie racconta le leggendarie gesta di Rodrigo Díaz de Vivar e il suo percorso da ragazzino a eroe di guerra.

Le immagini sono visibili all'interno della nostra gallery. El Cid intende raccontare l'uomo dietro la leggenda, il personaggio di Rodrigo, detto Ruy, che diventa scudiero del re. La serie mostrerà come Ruy sia riuscito a conquistare il rispetto e l'ammirazione di tutte le comunità religiose (cristiani, ebrei, musulmani) che convivevano in Spagna nel XVI secolo.

La serie, prodotta da Zebra Producciones, è creata da José Velasco (anche produttore esecutivo, insieme a Sara Fernández-Velasco) e Luis Arranz, e diretta da Adolfo Martínez. La colonna sonora è a cura del compositore Gustavo Santaolalla, due volte premio Oscar per I segreti di Brokeback Mountain (2006) e Babel (2007).

Fanno parte del Cast di El Cid, tra gli altri, anche José Luis García-Pérez, nel ruolo di Re Ferdinando Primo Il Grande, Elia Galera nel ruolo della Regina Sancha La Bella, Carlos Bardem nei panni del Conte di León, Juan Echanove che interpreta il Vescovo, Alicia Sanz nel ruolo dell’Infanta Urraca, Fran Ortiz nei panni di Sancho VII Il Forte, Juan Fernández nei panni di Rodrigo, nonno del Cid, Pablo Álvarez nel ruolo di Orduño, l’antagonista di Ruy, oltre a Amr Waked, nel ruolo del Sultano di Zaragoza Al-Muqtadir.

Nei giorni scorsi Jaime Lorente ha rivelato di essere in terapia, mentre su Amazon Prime Video è da poco disponibile la serie capolavoro The Americans.