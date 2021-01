El Internado: Las Cumbres: misteri, leggende e pericoli nel primo teaser della serie

Lo scorso anno Amazon Prime Video aveva annunciato la produzione di un reboot de El Internado, la serie tv spagnola del 2007 che tanto successo aveva avuto in patria e all'estero. Oggi abbiamo finalmente una data d'uscita per la prima stagione, assieme a un primo teaser trailer e nuove immagini promozionali.

"Oserete farvi ritorno?" chiede Amazon Prime Video ai suoi spettatori, prima di condividere un suggestivo teaser che ci concede un piccolo assaggio delle atmosfere, dei personaggi e delle vicende che avranno luogo tra le impervie montagne dove è situato il collegio titolare, e che noi impareremo a conoscere dal prossimo 19 febbraio.

Come si legge nella sinossi ufficiale della serie, infatti, El Internado: Las Cumbres "è ambientato in un collegio che si trova vicino a un antico monastero in un luogo inaccessibile tra le montagne, completamente isolato dal mondo esterno. Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici che vivono sotto la rigorosa e severa disciplina che li prepara al reinserimento nella società. La foresta tutt’intorno nasconde antiche leggende, pericoli ancora minacciosi che immergeranno i ragazzi in avventure emozionanti e spaventose".

Grazie anche al team creativo composto dal creatore dello show Asier Andueza, la co-creatrice Laura Belloso, Sara Belloso e Abraham Sastre (ovvero tra coloro che avevano già portato sullo schermo la serie originale), possiamo aspettarci sicuramente enigmi, drammi, colpi di scena a ogni angolo e poste in gioco davvero alte per quella che sarà una prima stagione composta da 8 intensi episodi.

Nel cast dello show troviamo Asia Ortega, Claudia Riera Albert Salazar, Daniel Arias, Gonzalo Díez, Paula del Río, Carlos Alcaide, Sara Balerdi e Francisca Aronsson, oltre a Natalia Dicenta, Alberto Amarilla, Ramiro Blas, Lucas Velasco e tanti altri.

E voi, avrete il coraggio di farvi largo tra i misteri de El Internado: Las Cumbres?