Elementary: 5 motivi che rendono Lucy Liu meglio di Martin Freeman

Nelle storie di Sir Arthur Conan Doyle, John Watson era un uomo della massima integrità, l'amico più intimo di Holmes, il confidente e il narratore delle sue storie. Nel tempo, questo personaggio, come quello dello stesso detective immaginario, ha subito vari riavvii e reinvenzioni.

John Watson è stato recentemente reinventato nel dramma poliziesco della BBC, Sherlock, in cui il personaggio è stato interpretato dall'attore Martin Freeman, così come nel dramma della CBS, Elementary, dove Joan Watson è stata interpretata dall'attrice Lucy Liu. Diamo un'occhiata ad alcuni motivi per cui Liu ha realizzato un Watson migliore di Freeman:

Ha una sua agenzia investigativa: la Watson di Lucy Liu non era un semplice oggetto di scena inteso a enfatizzare i fenomenali poteri di osservazione e deduzione del detective protagonista. Sebbene fosse un po' sconcertata dalle abilità di Holmes, ha iniziato subito ad allenarsi come investigatrice sotto la guida di Holmes. La Watson di Liu divenne quindi un'eccellente detective e si impegnò attivamente nelle indagini insieme a Holmes. Non era un'estranea al processo investigativo dell'amico e aveva un'agenzia tutta sua per condurre le indagini esclusivamente da sola, senza dipendere dalla polizia o dallo stesso celebre detective. È più audace: Joan Watson, essendo lei stessa una detective, era audace quanto lo stesso Sherlock durante il corso delle indagini. Watson, infatti, è stata coinvolta in indagini con pericolosi criminali e si messa consapevolmente a rischio. Anche quando è stata rapita dal gruppo mercenario francese Le Mileu, ha mantenuto la lucidità ed è riuscita a salvarsi. Era in grado di prendersi cura di se stessa grazie all'addestramento che aveva ricevuto da Holmes e non aveva sempre bisogno di essere salvata dagli uomini. Joan è una partner alla pari: gli sceneggiatori di Elementary decisero di creare un personaggio che non fosse un assistente di Holmes, ma il suo partner, qualcuno che fosse, ad ogni passo, un suo pari. Joan ha condotto le proprie indagini con aplomb ed è stata anche coinvolta in qualsiasi sotterfugio, a differenza di Sherlock, dove Watson è stato lasciato all'oscuro da Holmes in molte vicende come durante la finta morte dell'amico. In Elementary, invece, Watson era molto consapevole della verità, avendo lei stessa aiutato il partner a fingere la sua fine. Elementary non è mai diventato un film romantico: sarebbe stato facile cadere in un tropo e coinvolgere in modo romantico Joan Watson con Holmes di Miller. Tuttavia, la serie evita la storia romantica, mantenendo comunque vivo il rapporto tra i detective. La Watson di Liu non si adatta allo stereotipo del rapporto amoroso: sebbene tra i due ci fosse palesemente del sentimento, tra i due non nasce alcuna attrazione fino alla fine. Joan incarna il potere femminile: la serie Elementary ha offerto molto per quanto riguarda la diversità. Non solo ha scelto attrici importanti in ruoli fondamentali, ma ha anche avuto attori etnicamente e culturalmente diversi in ruoli importanti. Joan Watson non era solo una donna, ma era di origini asiatiche. Anche se molto lontano dal canone, il suo personaggio incarnava e copriva i buchi di trama del lavoro originale di Conan Doyle i quali mostravano una significativa mancanza di personaggi femminili interessanti.

Vi lasciamo ai ruoli più importanti interpretati dal protagonista di Elementary Johnny Lee Miller. Inoltre, dispiace dirlo, ma non ci saranno altre stagioni di Elementary.