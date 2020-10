Elementary: perché la serie venne cancellata dopo 7 stagioni?

Dopo anni di incertezze e valutazioni tutt'altro che stellari, Elementary venne ufficialmente cancellata nel 2018. La rivisitazione moderna della classica storia di Holmes e Watson conquistò numerosi fan nel corso degli anni e le avventure di Sherlock Holmes e Joan Watson sono diventate iconiche.

La notizia venne data direttamente dell'emittente CBS quasi a sorpresa, ma per quale motivo venne presa questa decisione?

Nulla di assolutamente misterioso o impensabile: semplicemente i produttori dello show decisero che era giunto il momento di porre fine allo spettacolo. All'epoca si riunirono dietro un tavolo con il regista, gli attori protagonisti e lo staff parlando delle loro posizioni all'intero della serie sia in termini economici che in termini di creatività. Insieme decisero che era giunto il momento opportuno per dire addio a uno spettacolo tanto caro alla stessa CBS Entertainment.

Queste le parole di Kelly Kahl, presidente della CBS Entertainment, durante un'intervista del 2018 a Deadline:

"Molte parti si sono riunite e hanno parlato delle loro posizioni nello show - sia in termini di affari che in termini di creatività - e abbiamo deciso che questo era il momento opportuno per dire addio a uno spettacolo che è stato molto, molto interessante per noi."

Il produttore esecutivo dello spettacolo Carl Beverly aggiunse:

"[Il creatore della serie] Rob [Doherty] ha deciso di raccontare una storia, ed è palese come abbia realizzato ciò che si era prefissato di fare. Gli attori, la troupe e il cast si sentono così, e noi lo sentiamo a sua volta. Quindi siamo grati per quello che abbiamo fatto e adesso non possiamo che guardare al futuro."

Il co-produttore esecutivo Jeffrey Paul King, invece, fu più categorico su Twitter:

"È ufficiale: dopo 7 stagioni e 154 episodi, Elementary finirà. Ho scritto il mio primo episodio televisivo per questo show, mi sono fidanzato, mi sono sposato e ho comprato una casa proprio grazie a questo show. È stato un viaggio incredibile. Grazie mille a tutti coloro che hanno guardato."

Vi lasciamo ai ruoli più importanti interpretati dal protagonista di Elementary Johnny Lee Miller. Inoltre, dispiace dirlo, ma non ci saranno altre stagioni di Elementary.