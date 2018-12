Elementary: lo show targato CBS si concluderà con la stagione 7

Brutte notizie per i fan di Elementary, serial incentrato sulle indagini in salsa moderna di Sherlock Holmes e Watson. L'emittente americana CBS ha ufficialmente annunciato che il lungo arco narrativo si concluderà con la settima stagione, composta da 13 episodi, di cui non si conosce ancora la data di lancio.

Secondo quanto riportato dal portale Deadline, la decisione effettiva di cancellare la serie sarebbe arrivata nella giornata di venerdì, ma le voci si erano fatte sempre più insistenti già nel mese di maggio. Kelly Khal, presidente di CBS, ha commentato in questo modo la notizia: "Molte parti si sono riunite ed hanno discusso delle loro posizioni all'interno dello show, sia in termini di business che di creatività. Abbiamo tutti deciso che fosse il momento giusto di dire addio ad un progetto a noi molto caro".

Lo showrunner Rob Doherty si è dichiarato triste, ma orgoglioso di quanto raggiunto fino ad ora: "Ovviamente c'è molta tristezza nell'aria e sentiremo la mancanza di un incredibile team di talenti. Al tempo stesso, però, siamo molto fieri del duro lavoro e della dedizione che abbiamo messo in questi sette anni di attività".

Sin dal suo debutto avvenuto nel 2012, Elementary si è rivelato uno dei prodotti di punta della CBS, generando ottimi ascolti e venendo distribuito in 200 territori, tra cui il nostro Paese. Lo show segue le vicende di Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller), ex consulente di Scotland Yard e tossicodipendente in recupero che assiste la polizia di New York nei casi più difficili. Viene assistito da Joan Watson (Lucy Liu), che nel corso delle stagioni diventa un'apprendista detective e finisce per aprire il su studio investigativo.

