Elena Ferrante: il nuovo libro dall'autrice de L'amica geniale è un successo mondiale

Disponibile nelle librerie italiane dallo scorso novembre, 'La vita bugiarda degli adulti' si prepara a debuttare in contemporanea in ben 27 paesi del mondo. Ultimo lavoro di Elena Ferrante, l'autrice de 'L'amica Geniale', il romanzo diventerà anche una serie tv targata Netflix.

Secondo quanto riportato da Fanpage, saranno infatti 27 gli editori a pubblicare 'La vita bugiarda degli adulti' nel mondo il prossimo 1 settembre. La lista comprende: Bosnia Herzegovina (Buybook), Brasile (Intrinseca), Bulgaria (Colibri), Catalogna (La Campana), Croazia (Profil), Repubblica Ceca (Prostor), Danimarca (C&K), Germania (Suhrkamp), Grecia (Patakis), Ungheria (Park Publishing), Islanda (Benedikt), Israele (Hakibutz), Corea (Hanglisa Rights), Libano (Dar al Adab), Lituania (Alma Litera), Paesi Bassi (Wereldbibliotheek), Norvegia (Samlaget), Polonia (Sonia Draga), Portogallo (Relogio d’agua), Romania (Pandora Publishing), Russia (Corpus Publishing – AST), Serbia (Booka), Cecoslovacchia (Inaque), Spagna e Sudamerica (Lumen), Svezia (Norstedts), Turchia (Alfa Basim), US/UK (Europa Editions).

Questa la sinossi del romanzo (via Amazon): "Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una brutta malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guardare per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo."

In attesa di scoprire i primi dettagli sull'adattamento de 'La vita bugiarda degli adulti', Rai e HBO hanno annunciato ufficialmente la terza stagione de L'Amica Geniale.