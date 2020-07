Elena Santarelli e quella foto in spiaggia di Giacomo: 'Bernardo è il padre perfetto'

La vita di Elena Santarelli negli ultimi anni è stata messa a dura prova dall'incubo più grande, ovvero il rischio di perdere suo figlio Giacomo malato di un terribile tumore. Ora che il peggio sembra passato la showgirl si gode le vacanze con la sua famiglia, spendendo parole meravigliose per il marito Bernardo Corradi.

Per farlo si è servita del suo profilo Instagram su cui ha pubblicato una tenerissima foto dell'ex calciatore intento a giocare a beach soccer con il figlio ormai guarito. Nella didascalia Elena ha scritto:

"Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack ma pronto a parare tutto, lo incoraggia cercando di far emergere la SUA personalità, se il figlio casca lui lo fa rialzare spiegandogli che è normale cadere che poi ci si rialza sempre e che lo Sport nella vita è importante!".

Insomma parole di stima e amore per quello che è l'uomo della sua vita da ormai 14 anni e che le è stato accanto nei momenti difficili che hanno segnato la loro vita. La malattia di Giacomo era stata scoperta nel 2017 e dopo anni di cure e sofferenza, tutto sembra essere andato per il meglio.

L'allegra famiglia si gode ora le meritate vacanze a Sabaudia dove l'ex ereditiera mette in mostra il suo fisico statuario in costume come molte altre colleghe del jet-set tra cui Elisabetta Canalis e Melissa Satta.