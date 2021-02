Elena Santarelli: 'Mio figlio ce l'ha fatta ma tanti bambini muoiono per la sua malattia'

Oltre a Melissa Satta, quest'oggi lo studio di Verissimo ha accolto anche Elena Santarelli. La showgirl ha raccontato il dramma di suo figlio Giacomo e il dolore per tutti quei bambini che non hanno potuto superare quella stessa malattia.

"Faccio quarant'anni quest'anno, ma mi sento proprio in forma. Sto bene, prima non stavo benissimo, sai con mio figlio che ha dovuto affrontare un cancro. Continuo a sentire quel dolore però, ci sono mie amiche che hanno perso i loro figli, gli amichetti di Giacomo, quindi non puoi andare la sera a dormire e non pensare. Se io ce l'ho fatta non significa che non penso alle altre persone che ho conosciuto, e che hanno combattuto una battaglia simile".

La Santarelli ha rivelato poi quello che è stato per lei il momento più difficile, overo il ricovero di suo figlio in terapia intensiva: "Il momento più duro è stato sicuramente l'ingresso in terapia intensiva, a livello emotivo, adesso vediamo persone intubate, attaccate all'ossigeno per via del Covid, io ho visto mio figlio così, e quindi è tosto, come trauma da affrontare e metabolizzare".

Per fortuna le cose sono andate nel migliore dei modi per il piccolo Giacomo: "Quando mi ha chiamato la dottoressa per dirmi che era andato tutto bene, ho avuto un crollo emotivo, ero in macchina e ho accostato. Ho chiamato tutta la mia famiglia, ho anche pubblicato un post sui social, perchè ci sono tante persone belle lì, ci sono anche degli haters, ma chissene sono quattro gatti. L'amore che ho ricevuto da lì non lo dimenticherò".

Invece purtroppo, sembra che Sara Corbonero debba fare nuovamente i conti con il cancro. La giornalista spagnola è stata infatti ricoverata in ospedale per una recidiva.