Eleonora Daniele attacca la Ferragni, interviene Fedez: 'Farebbe bene ad informarsi'

Nel corso della puntata di ieri di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha attaccato duramente Chiara Ferragni, sostenendo di non aver assolutamente sfruttato il suo ruolo per sensibilizzare i giovani sul Covid. Queste parole hanno fatto infuriare pesantemente Fedez.

La conduttrice, ex concorrente del Grande Fratello aveva detto: "Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani, sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi?"

A poco sono serviti i tentativi della Ventura di stopparla, la Daniele ha continuato con: "Ultimamente non l’abbiamo sentita parlare di questi temi. Poi il Codacons ha fatto una denuncia per quell’immagine in cui è apparsa vestita da Madonna. Non voglio entrare nel merito ma ho grandissima stima dell’associazione dei consumatori".

Questa parole hanno fatto imbestialire Fedez, il marito della Ferragni che attraverso il suo profilo Instagram ha detto: "Cara giornalista del Grande Fratello le voglio raccontare della raccolta fondi avviata in primavera da mia moglie per realizzare una straordinaria struttura di terapia intensiva per il territorio milanese. Durante questa estate visto che il turismo necessitava dei riflettori puntati, la Ferragni ha cercato di far vedere le bellezze italiane e le è stato riconosciuto anche il Leone d’oro per questo". Il rapper ha poi continuato: "L'immagine sacra di mia moglie dalla quale lei si vuole dissociare l'ha fatta un artista che si chiama Francesco Vezzoli ed è uno dei più importanti artisti italiani che ha mostre in tutto il mondo".

Dopo poche ore prontamente la Daniele ha tentato di sistemare la situazione, chiedendo scusa per le sue parole e soprattutto per aver dimenticato la raccolta fondi promossa dalla nota influencer italiana.

Vi ricordiamo che Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa di un bebè. Il sesso del nascituro è stato rivelato proprio nei giorni scorsi attraverso i social network. Leone presto avrà una sorellina.