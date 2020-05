Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane è mamma: novità nel palinsesto rai?

L'aveva annunciato qualche mese fa in diretta Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane su Rai1, e poche ore fa è arrivata la notizia della nascita della sua primogenita Carlotta. La piccola nasce dall'amore di mamma Eleonora con papà Giulio Tassoni, sposati l'anno scorso dopo 16 anni di relazione.

Poco tempo fa la conduttrice scriveva un'emozionata frase riguardo l'attesa di diventare madre: "L’attesa di conoscerti... sento che anche tu scalpiti qui dentro... chissà che carattere avrai e quanto sarai bella. E’ un’emozione unica immaginarti con tutta la dolcezza che avrai, non so se ti resisterò", e in queste ore Eleonora ha pubblicato la prima foto dove la manina della dolce Carlotta stringe il dito della mamma, commentando così questo lieto evento: "Eccoti qui amore mio . E’ bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, , desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg ! La più grande emozione della mia vita . Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto".

La Daniele, che fino all'ultimo giorno ha voluto lavorare al suo show televisivo, ha rischiato per poco di partorire durante la trasmissione, dato che le contrazioni sono iniziate poco dopo la fine della diretta TV. Ma cosa succederà al palinsesto Rai adesso che Eleonora Daniele è impegnata con la piccola nuova arrivata? La conduttrice, infatti, è il volto del programma tv "Storie Italiane" dal 2013, prima conosciuto col nome di Uno Mattina, e accompagna i telespettatori con interessanti interviste e dossier di cronaca.

Il programma subirà uno stop oppure la Daniele sarà momentaneamente sostituita da una collega? Vista la sua presenza televisiva fino all'ultimo giorno, si può dedurre che la conduttrice tornerà presto alla presentazione dello show d'inchiesta, ma aspettiamo di sapere cosa deciderà la Rai.

Tante vip sono diventate mamme negli ultimi giorni, proprio durante la pandemia da Coronavirus: tra le ultime mamme Alena Seredova a cui è nata la terza figlia e la compagna di Luca Argentero Cristina Marino ha partorito Nina Speranza.