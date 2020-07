Eleonora Giorgi si confessa a Io e Te: 'Ho sentito il desiderio di tornare con Ciavarro'

Questo pomeriggio Eleonora Giorgi è intervenuta ad Io e Te, il programma della fascia pomeridiana di Rai Uno, condotto da Pierluigi Diaco. In compagnia di suo figlio Paolo Ciavarro ha raccontato varie notizie sulla vita privata e lavorativa.

Sembra chiaro dalle sue parole che Massimo Ciavarro abbia avuto un'influenza notevole nella sua vita, non solo come padre di suo figlio ma, soprattutto come figura maschile che l'ha accompagnata e tutt'ora l'accompagna.

Nonostante il matrimonio si sia concluso da diverso tempo, tra i due è rimasto un rapporto di immensa stima e, molto spesso trascorrono del tempo insieme ancora oggi. L'attrice ha rivelato che il sentimento da parte sua non è mai svanito e che addirittura una volta ha desiderato fortemente un ritorno di fiamma con l'ex.

"Un’estate, eravamo separati da anni, ho sentito forte il desiderio di tornare insieme a lui. Eravamo vicino Cagliari in Sardegna, ci siamo ritrovati sulla spiaggia a guardare le stelle". E continuava: "Come spesso accade, nulla di ciò che si sognava è accaduto. Il sogno da parte mia non era svanito, ma non era contraccambiato".

Il conduttore del programma sembra non passarsela bene. Io e Te è stato fatto fuori dai palinsesti Rai, nonostante sia un programma di grande successo. Si pensa che questa scelta dipenda dal caratteraccio di Pierluigi Diaco.